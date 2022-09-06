"Сіра схема" Китаю: Жданов розповів, як Росія може отримувати зброю через Північну Корею

Стало відомо, що Північна Корея поставлятиме РФ зброю. Йдеться про 50 тис. ракет та мільйони боєприпасів.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"КНДР та Росія укладають довгостроковий контракт. Виникає питання: де КНДР із її ресурсами візьме стільки металу для випуску цих боєприпасів?.. Тут може бути "сіра схема". І каверза в тому, що КНДР - це протекторат Китаю. КНР тримає на короткому повідку КНДР, підгодовуючи її. І як би тут не було "сірої схеми" щодо того, що Китай може передавати РФ через КНДР якісь види боєприпасів і ракет", - зазначив Жданов.

Він додав, що у КНР є ракети, сумісні із комплексом "Іскандер". Про це йшлося під час березневого візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Північної Кореї.

"Вочевидь, про це й домовлялися. Корея обіцяла, якщо знайдуть сумісність, ці ракети постачатимуть. Певне, знайшли", - додав Жданов.

Нагадаємо, у розпорядженні американської розвідки наразі немає доказів, що Китай погодився допомагати Росії у війні з Україною, але підстави для занепокоєння є. Радник президента Байдена провів багатогодинні переговори з високопоставленим американським дипломатом після того, як американська розвідка доповіла - Путін побіг домовлятися з Сі Цзіньпіном, усвідомивши, що не справляється сам.

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