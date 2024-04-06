Сирський та Умєров обговорили з Остіном системи ППО та ракети для України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

"Після того як ми детально поінформували міністра оборони про поточну ситуацію та нещодавні атаки Росії на українські міста та цивільну інфраструктуру, були обговорені середньострокові та нагальні потреби України, зокрема збільшення систем ППО та ракет", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Сирський також подякував Остіну за чітку і послідовну підтримку України та ЗСУ.

Нагадаємо, Сирський анонсував оновлення Генштабу.

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