Скандал із F-16: чому Україна не отримала жодного обіцяного літака від Норвегії і де вони зараз

Україна поки не використовує жодного з шести винищувачів F-16, які Норвегія пообіцяла передати ще 2023 року.

Про це повідомляє NRK із посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, літаки досі не введені в експлуатацію, попри заяви норвезької влади про передавання техніки.

Винищувачі не дісталися фронту

Норвегія оголосила про передавання F-16 Україні у серпні 2023 року під час візиту прем’єра Йонаса Гар Стьоре до Києва. Однак, за понад два роки жоден із літаків так і не був задіяний у війні проти Росії.

За інформацією NRK, два літаки використовувалися для навчання пілотів у Данії, але зараз перебувають на ремонті в Бельгії. А ще чотири не готові до польотів. Їх відправили розібраними у контейнерах ще 2025 року.

Усі винищувачі нині перебувають на підприємстві SABENA в Бельгії.

Проблеми з підготовкою літаків

Основною причиною затримки називають нестачу потужностей для обслуговування та підготовки винищувачів.

За словами джерела, пов’язаного з українськими ВПС, ці літаки потрібні вже зараз.

«Вони могли б врятувати життя взимку та краще захистити інфраструктуру», — йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що кожен із чотирьох літаків, доставлених у розібраному стані, потребує близько 100 відсутніх деталей, а їхня підготовка може тривати до року.

Суперечливі заяви влади

Попри це, раніше норвезькі чиновники неодноразово заявляли, що літаки вже передані Україні. Зокрема, 2025 року міністр оборони Бйорн Арільд Грам заявляв, що перший F-16 «доставлено». А його наступник Торе Сандвік говорив, що передавання відбувається за планом.

Водночас нині Сандвік визнав, що літаки все ще перебувають у Бельгії.

Чому F-16 — критична потреба України

Винищувачі F-16 активно використовуються Україною (зокрема літаки від Данії та Нідерландів) для перехоплення російських ракет і дронів і, зокрема, захисту енергетичної інфраструктури.

За словами джерел, норвезькі винищувачі могли б суттєво посилити ППО саме у критичний зимовий період.

Політичний скандал через F-16

У Норвегії ситуація викликала різку реакцію політиків. Голова парламентського комітету з оборони Петер Фрьоліх заявив, що «це має вигляд як скандал».

«Більшість норвежців думали, що ці літаки вже захищають Україну», — заявив він.

Він також поставив під сумнів ефективність дій уряду щодо реалізації найбільшої військової допомоги Норвегії Україні.

Тим часом в Міноборони Норвегії підтверджують, що літаки передані у власність України ще понад два роки тому, але наразі перебувають на обслуговуванні в Бельгії і потребують значної підготовки перед використанням.

Також він зазначив, що найкращі F-16 Норвегія продала Румунії, а Україні передали літаки, які поки не літають і потребують ремонту.

Раніше Норвегія офіційно підтвердила передавання Україні значної партії ракет для систем ППО NASAMS.