Скільки далекобійних ракет та для яких цілей Іран передав Росії: експерт Defense Express відповів

Стало відомо, що Іран передав Росії менш далекобійні ракети, ніж очікувалося, їхній радіус дії – до 300 км.

Іран передав Росії понад 200 далекобійних ракет Arman і Ababil, що мають радіус дії 80 км. Вони схожі на HIMARS.

Про це головний редактор Defense Express Олег Катков розповів в ефірі "Еспресо".

"Кілька тижнів тому зʼявилася інформація про те, що Іран передав Росії понад 200 ракет. Втім, це не ракети дальністю понад 300 км, а менш далекобійні. Це можуть бути ракети Arman й Ababil, які можуть уражати цілі на відстані 80 км і схожі за своїми можливостями на ракети до HIMARS", — розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

В ракеті Ababil, за його словами, міститься якісна система наведення, оскільки там є версія ракети з напівактивним лазерним наведенням.

"Тобто фактично ракета безпосередньо летить на підсвічувану ціль", — розповів Катков.

Тим часом президент США Джо Байден 13 вересня буде обговорювати з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл для України бити по РФ далекобійною зброєю, адже США та Британія єдині в питанні необхідності боротьби з впливом Ірану на Близькому Сході та в Україні.

Раніше в адміністрації Байдена відповіли на інформацію про постачання іранських ракет РФ для ударів по Україні. Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що це призведе до "драматичної ескалації".

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