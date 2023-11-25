Скільки F-16 потрібно Україні, щоб змінити перебіг війни: пояснення експерта

Для ефективної протидії ворогові важливою буде не кількість переданих літаків, а якість їхнього озброєння.

Сучасні винищувачі F-16 без відповідного комплексу озброєнь не допоможуть ЗСУ знищувати ворога ефективніше, ніж радянські МіГ-29. Тому справа не тільки кількості літаків, які може отримати Україна.

На цьому наголосив у своєму дописі в Telegram-каналі військово-політичний експерт Олександр Коваленко.

За його словами, базовим озброєнням F-16 є ракети класу "повітря-повітря" малого та середнього радіусу дії, модифікації AIM-9.

Водночас незрозуміло, чи будуть винищувачі оснащені модифікаціями ракет AIM-120 AMRAAM, які здатні знищувати цілі на відстані до 100 км і понад 100 км.

“Вони дозволять боротися з російською авіацією, наприклад, фронтовими бомбардувальниками Су-34, які скидають КАБи за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення”, - зазначив експерт.

Також невідомо, чи будуть в арсеналі F-16 тактичні плануючі керовані бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon, залежно від модифікації з дальністю ураження цілей від 100 до 500 км, які б дозволили перехопити в росіян ініціативу щодо застосування КАБів.

“Чи передадуть нам крилаті ракети AGM-158 JASSM, за своїми характеристиками дуже схожі з Storm Shadow та Scalp EG? Чи будуть в українських F-16 на озброєнні протикорабельні ракети AGM-119, що дозволяють вражати надводні об'єкти на відстані до 55 км і більше?” - задає риторичні запитання Олександр Коваленко.

Також, вважає експерт, не менш важливе питання - чи авіація далекого радіолокаційного виявлення наших партнерів допомагатиме нашим F-16 наводити все це далекобійне озброєння на цілі.

“Без літаків типу AEW&C, або як вони відомі у нас AWACS, за аналогією з найбільш відомим літаком розвідником Boeing E-3 Sentry, ефективність F-16 знижується в рази, до рівня, знову ж таки, середнього МіГ-29”, - наголосив експерт.

Олександр Коваленко нагадав, що, окрім кількості F-16, важливими питаннями залишаються наявність достатньої кількості пілотів, обслуги, інфраструктури та аеродромів, пристосованих до прийняття цих винищувачів.

“Відповіді на запитання "Скільки ЗС ЗСУ потрібно винищувачів F-16, щоб вони змінили хід війни?", не знаючи відповіді на всі вищевикладені моменти, існувати просто не може”, - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував заяви критиків, які говорять, що американські винищувачі F-16 не вплинуть на перебіг війни.

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