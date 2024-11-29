Скільки КНДР передала Росії балістичних ракет та артсистем: інформація від ГУР

КНДР продовжує постачати до РФ артилерійські системи різних типів, боєприпаси до них, балістичні ракети.

На сьогодні з Північної Кореї до Росії переміщено понад 100 артилерійських систем та 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24.

Про це повідомили в ГУР Міноборони України у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У розвідці поінформували, що КНДР почала постачати Росії артилерійські системи від жовтня 2024 року, і назвали їхню кількість.

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"Загалом переміщено понад 100 од. техніки різних типів, серед яких: 170-мм самохідні артилерійські установки М-1989, 240-мм реактивні системи залпового вогню М-1991", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, Північна Корея продовжує постачання до Росії артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24. За даними ГУР, станом на листопад було передано понад 5 млн одиниць артбоєприпасів та 100 одиниць балістичних ракет.

У розвідці також повідомили про переміщення з КНДР на російську територію самохідних артилерійських установок М-1989 Koksan.

"На теперішній час з території КНДР на територію рф переміщено понад 60 од. 170-мм САУ М-1989 "Koksan", частину з яких планувалось доставити до Саратовського ВАКУ, ймовірно, з метою здійснення підготовки особового складу. Інформація щодо стану зазначених артилерійських систем є відсутньою", – йдеться в інформації від ГУР.

Нагадаємо, напередодні заступник постпреда США в ООН Роберт Вуд повідомив про намір Північної Кореї передати Росії нові балістичні ракети – на додаток до понад 100 уже переданих.

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