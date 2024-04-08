Скільки літаків А-50 залишилося у росіян: в Повітряних силах відповіли

На початку квітня 2024-го українська ППО збила один із найдорожчих ворожих безпілотників "Форпост" вартістю близько 7 млн доларів, який, ймовірно, вів розвідку в акваторії Чорного моря. Також, за даними української розвідки, в росіян залишилося близько семи літаків А-50.

Про це сказав спікер Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, ворожі дрони постійно перебувають у прифронтовій зоні, зокрема на Харківщині та Херсонщині. Їх складно виявити, бо вони створені з композитних матеріалів. Україні потрібні засоби, щоб збивати такі розвідувальні БпЛА.

Ілля Євлаш додав, що Силам оборони вдалося ліквідувати меншу частину літаків А-50. За даними розвідки, в росіян їх залишилося близько семи.

Але дуже важливо, що Україна вразила саме ті літаки, які були модернізовані. Наша держава показала, що може ефективно боротися з цим типом літаків.

Окупанти мають потенціал до використання А-50, та це залежить від двох факторів. По-перше, треба підготувати особовий склад, по-друге, ці складні літальні засоби потребують таких матеріалів і компонентів, які не виготовляють у Росії.

Нагадаємо, ГУР Міноборони України раніше повідомило про кількість військових літаків Су-34, Су-35 у Росії.

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