Скільки літаків Су-34, Су-35 та А-50У залишилось у Росії: інформація від ГУР

У росіян є ще десятки багатофункціональних винищувачів та винищувачів-бомбардувальників.

ГУР Міноборони України повідомило про кількість військових літаків Су-34, Су-35 та А-50У, наявних у Росії.

Про це повідомляє "АрміяInform" з посиланням на відповідь ГУР на запит.

За інформацією української військової розвідки, станом на березень 2024 року у складі Повітряно-Космічних сил Збройних сил Росії перебували:

Близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35,

понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34,

7 літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Водночас три літаки А-50У перебувають на ремонтні та модернізації. Два з них – на ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г.М. Берієва", ще один – на аеродромі в Ульяновську, авіабудівний завод "Авіастар".

До слова, раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів про стан військової авіації в РФ. За його словами, все, що зараз роблять росіяни, – це намагаються підтримувати авіацію у стані, щоб вона могла вилетіти та випустити ракети.

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