Скільки нових САУ на місяць може виготовляти Росія: експерт відповів

Армія РФ отримала нові "‎Мальви". Однак технічні обмеження дозволять їм виготовляти такі самохідні артилерійські установки у великій кількості.

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, передає УНІАН.

За словами експерта, йдеться не тільки про стволи для 2С43 "Мальва", а й про стволи для інших самохідних артилерійських систем.

"Головне вузьке місце виготовлення російських самоходок це виготовлення стволів для цих систем. За найбільш оптимістичними показниками навряд чи можна говорити про те, що темпи їх виготовлення будуть більше ніж 6-8 на місяць. Це той темп, який при найбільш оптимістичних показниках може досягнути російська промисловість", – вважає військовий експерт.

Він додав, що росіяни можуть зробити ставку на "Мальву" і тоді в теорії будуть отримувати до 8-ми таких установок на місяць.

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Що таке 2С43 "Мальва"

"Мальва" - це нова російська 152-мм самохідна артилерійська установка на базі колісного тягача БАЗ-6010-027 "Вощина" з колісною формулою 8×8. САУ розробили в російському ЦНДІ "Буревісник" в рамках дослідно-конструкторської роботи "Набросок".

На думку експертів, САУ можна вважати російською спробою створили аналог французької системи CAESAR.

Додамо, у тимчасово окупованому Криму росіяни стягують ППО та баржі для захисту головної скрєпи диктатора Путіна – Кримського мосту.

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