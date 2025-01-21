Скільки ракет Росія здатна виробляти щомісяця: військовий експерт відповів

Понад цю кількість підсанкційна країна-агресорка виробляти ракети не може.

В Росії не мають можливості нарощувати виробництво за окремими показниками. РФ досягла стелі. Наразі там у змозі виробляти 140-160 ракет щомісяця.

Про це йшлося у розмові полковника запасу ЗСУ, військового експерта Сергія Грабського в ефірі "Київ 24".

Він зауважив, що Росія як країна перебуває під тотальними санкціями протягом десятиліття, відчуває серйозний вплив на її можливість показувати стійкість економіки.

"Економіка ХХІ століття не може бути ізольована. Економіка будь-якої країни має бути пов'язана з економіками інших країн. Росія здатна робити 140-160 ракет щомісячно, більше вона не може зробити", – сказав Грабський.

Тому Україна, на думку експерта, має продовжувати завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі.

Нагадаємо, 21 січня стало відомо про новий російський дрон-камікадзе "КУБ-2", який "Концерн "Калашников" почав поставляти до ворожого війська. Він має бойову частину більшу, ніж у "Ланцета", і, вочевидь, на виробництві замінить невдалий варіант "КУБ".

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