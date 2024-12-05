Скільки ракет типу "Орешнік" РФ може виробляти на рік: у Defense Express розповіли

На шістьох підприємствах Росії, які займаються виробництвом ракет різних типів, зокрема й міжконтинентальних балістичних ракет, тривають роботи з розширення потужностей.

Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Відповідно 25 ракет на рік подібного класу – це, цілком ймовірно, може бути загальна потужність російської оборонної промисловості на цьому етапі з виробництва ракет подібного класу", – сказав Рябих.

За його словами, ці ракети "не виникли з повітря". Для того, щоб вийти на серійне виробництво такого засобу, потрібно здійснити велику роботу.

"В цій ракеті можуть використовуватися наявні блоки від інших ракет", – додав він.

Експерт також зазначив, що виробництво міжконтинентальних ракет буде потіснено в разі, якщо противник захоче виробляти у великій кількості ракети середньої дальності.

На низці об'єктів, які зав'язані на виробництві, зокрема, міжконтинентальних балістичних ракет, а це щонайменше шість підприємств, ведуться роботи з розширення потужностей.

"Це, з одного боку, може свідчити про те, що РФ намагатиметься розширити ці можливості, і навіть якщо вона вироблятиме 25 ракет, то до потенціалу, який мав СРСР, а це близько 700 ракет середньої дальності, потрібно йти довгі й довгі роки. Водночас потрібно сказати, що саме це виробництво та гонка озброєнь якраз і доконали Радянський Союз", – додав експерт.

Нагадаємо, як стало відомо, очільник генштабу РФ Валерій Герсимов зателефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Чарльзу Брауну, щоб обговорити удар "Орешніком" по Україні 27 листопада, тобто через 6 днів після самого удару.

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