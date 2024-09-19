Скільки "Шахедів" і ракет виготовляє РФ на місяць, попри санкції: Forbes приголомшив цифрами

Темпи виробництва ракет у Росії становлять 132-171 одиниць на місяць, на що там витрачають 1,1 млрд доларів. Примітно, що приблизно таку ж кількість ракет окупанти випустили по Україні під час удару 26 серпня.

Про це йдеться у матеріалі Forbes із посиланням на власні на джерела в одній з розвідних структур.

Росія, за даними українського видання, здатна виготовляти за місяць від 42 до 56 балістичних та 90-115 крилатих далекобійних ракет. Усі вони можуть використовуватися для терористичних атак по Україні, зокрема – по обʼєктах енергетики.

Водночас темпи виробництва "Шахедів" (Shahed-136) у РФ становлять понад 500 одиниць на місяць, що обходиться у приблизно 100 млн доларів.

Нагадаємо, після масованої атаки 26 серпня, коли ворог гатив по Україні рекордною кількістю ракет та дронів, він може продовжити дорозвідувальні обстріли. Про це говорив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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