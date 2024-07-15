Скільки систем Patriot потрібно Україні для повного захисту: Зеленський назвав точну кількість

Україна чекає не лише на ППО, але й десятки інших систем та ракет.

Україна потребує 25 систем Patriot, щоб повністю закрити своє небо. Наразі є позитивне рішення партнерів про п'ять систем ППО, на які Київ чекає.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції 15 липня.

За словами глави держави, Україна також отримає десятки інших систем та ракет.

"У результаті саміту НАТО маємо позитивні рішення щодо посилення нашої ППО. Додатково, ми отримаємо 5 систем Patriot від наших партнерів, а також десятки систем HAWK, NASAMAS, SAMP-Т і ракет", - сказав Зеленський.

За словами президента, для повного закриття неба нам потрібно ще 25 систем Patriot, які є найвищою ланкою в українській системі ППО, оскільки Patriot може збивати балістичні ракети.

"Європа нам дала все що могла з ППО. Є ще кілька країн, які можуть дати й ми над цим працюємо - маємо позитивні сигнали", - додав президент.

Додам, що хоча у Варшаві розглядають можливість збиття ракет РФ, які прямують у бік Польщі, поки вони ще перебуватимуть в українському повітряному просторі, в НАТО вікинули цю ідею.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про правильність дій сусідньої Польщі, якщо вона буде збивати російські ракети, що летять до українських газосховищ.

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