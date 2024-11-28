Скільки Захід виділить на підтримку ЗСУ 2025 року: Умєров розкрив деталі

2025 року військовий бюджет України становитиме 2,22 трильйона гривень. Окрім цього, міжнародні партнери нададуть значну фінансову допомогу на зміцнення обороноздатності країни.

Міністр оборони Рустем Умєров озвучив ключові показники цієї підтримки.

Основні джерела міжнародної допомоги:

• Балтійські країни: Литва, Латвія та Естонія направлять по 0,25% ВВП на підтримку України.

• Велика Британія: 3 млрд фунтів стерлінгів щороку до 2031 року.

• Данія: 8,7 млрд євро до 2028 року, 2025-го – 2,2 млрд євро.

• ЄС: другий транш військової допомоги на початку 2025 року становитиме 1,9 млрд євро для закупівлі боєприпасів, систем ППО та підтримки оборонної промисловості.

• НАТО: до 500 млн євро в рамках комплексного пакету допомоги.

• Нідерланди: 4 млрд євро на період 2024–2026 років.

• Німеччина: пряма військова допомога в розмірі 4 млрд євро.

• Норвегія: 30 млрд норвезьких крон (2,7 млрд дол.).

• США: 5,5 млрд дол. військової допомоги.

• Швеція: трирічна програма на 75 млрд шведських крон (7,5 млрд до.), або 2,5 млрд дол. щороку.

"Окремий напрям – розвиток української оборонної промисловості", – зазначив Умєров.

Україна зосередиться на внутрішньому виробництві озброєнь:

• Виробництво далекобійних ракет і дронів.

• Виготовлення 155-мм боєприпасів.

• Локалізація виробництва систем ППО, ракет, важкої бронетехніки та артилерії.

• Розвиток роботизованих комплексів, систем РЕБ і радарів.

"Україна впевнено зміцнює свої позиції на всіх фронтах завдяки героїзму наших воїнів і непохитній підтримці союзників. Разом ми наближаємо перемогу над російськими загарбниками та гарантуємо безпеку в Європі", – наголосив міністр.

Нагадаємо, що Нідерланди нададуть Україні снаряди 152-мм калібру на суму €350 мільйонів. Крім того, країна разом з партнерами планує передати Україні систему Patriot.

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