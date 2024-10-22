"Скоро будуть конкретні результати": Чернєв розкрив деталі про українські балістичні ракети

Україна готується використовувати ракети власного виробництва.
Україна готується використовувати на фронті ракети власного виробництва, зокрема “Грім”.
Про це сказав народний депутат, голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону 22 жовтня.
"І президент уже говорив про те, що балістичні ракети наші пройшли випробування. Тут, повірте мені, скоро будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й Російська Федерація", — зазначив Чернєв.
Воночас "Вільха" — українська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) з коригованим боєприпасом калібру 300 мм — потребує комплектувальних, які складно отримувати.
"Якщо говорити про “Вільху”, тут питання є певні, скажімо так, до виробництва цих ракет. Я не буду зараз вдаватися в деталі, але є комплектуючі, які на сьогодні ми не можемо, на жаль, швидко отримувати", — сказав він.
Раніше авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап розповів, до яких наслідків призвів вибух ракети "Сармат".
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