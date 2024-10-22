"Скоро будуть конкретні результати": Чернєв розкрив деталі про українські балістичні ракети

Україна готується використовувати на фронті ракети власного виробництва, зокрема “Грім”.

Про це сказав народний депутат, голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону 22 жовтня.

"І президент уже говорив про те, що балістичні ракети наші пройшли випробування. Тут, повірте мені, скоро будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й Російська Федерація", — зазначив Чернєв.

Воночас "Вільха" — українська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) з коригованим боєприпасом калібру 300 мм — потребує комплектувальних, які складно отримувати.

"Якщо говорити про “Вільху”, тут питання є певні, скажімо так, до виробництва цих ракет. Я не буду зараз вдаватися в деталі, але є комплектуючі, які на сьогодні ми не можемо, на жаль, швидко отримувати", — сказав він.

Раніше авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап розповів, до яких наслідків призвів вибух ракети "Сармат".

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