Словаки, незадоволені урядом Фіцо, зібрали понад 5 млн євро на зброю для України

Дана ініціатива виникла у відповідь на рішення уряду Фіцо припинити військову допомогу Україні.

Жителі Словаччини, які незадоволені політикою уряду країни щодо України, зібрали понад 5 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для української армії.

Про це повідомляють організатори кампанії зі збору коштів, передає ЄП.

У повідомленні вказується, що громадська ініціатива "Боєприпаси для України" під гаслом "Якщо не уряд, то ми надішлемо" стартувала у квітні 2024 року.

Дана ініціатива виникла у відповідь на рішення уряду Фіцо припинити військову допомогу Україні.

Всього активісти зібрали 4,7 мільйона євро до січня 2025 року.

"Однак після візиту Фіцо до Москви у грудні та його образливих заяв про українців, організатори закликали громадськість висловити протест діями — підтримавши ЗСУ. Асоціація «Мир Україні» оголосила додатковий збір коштів на снаряди, що допомогло перетнути позначку у 5 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у партії Фіцо заявили, що не бачать проблеми в тому, щоб "росіяни були в Києві".

Ми раніше інформували, що Словаччина чекає від України на "жест подяки".

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