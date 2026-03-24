Смертоносна зброя за один клік: дрони-камікадзе продають на Alibaba (фото)

Продаж дронів

Продаж дронів, які у технічній документації описувалися як цивільні пристрої, але фактично мали характеристики ударних безпілотників, зафіксовано на онлайн-платформі Alibaba.

Про це повідомляє італійське видання ABC з посиланням на розслідування.

Йдеться про дрони, які у відкритих каталогах позиціонувалися як апарати для сільськогосподарських робіт або логістичних доставок, зокрема для розпилення пестицидів. Водночас у внутрішніх PDF-описах деяких продавців вони фігурували як «дрони для бойових завдань» або навіть як автономні ударні системи.

Цей дрон описано в PDF-каталозі як бойовий дрон: він здатний нести 2-кілограмову бомбу на відстань 100 км. Фото hdblog

Що відомо про летальну зброю на Alibaba

За даними розслідування, окремі моделі здатні переносити вибуховий заряд вагою до 2 кг на відстань до 100 км, що фактично робить їх дешевшим аналогом дронів типу Shahed-136, які використовуються у війні Росії проти України.

Інші моделі в каталогах продавців маскувалися під безпілотники для аеродоставок, хоча їх конструкція дозволяє використовувати їх і у військових цілях.

Після оприлюднення інформації Alibaba заявила, що такі товари порушують правила платформи, які забороняють продаж озброєнь. Компанія видалила відповідні оголошення та заблокувала акаунти продавців.

Експерти зазначають, що ключовою проблемою є «подвійне призначення» сучасних дронів: одна й та сама технологія може використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, що ускладнює контроль за їх обігом.

Фахівці з безпеки попереджають, що масова доступність подібних технологій фактично змінює баланс у сфері озброєнь, роблячи ударні системи більш доступними на глобальному ринку.

Нагадаємо, 24 березня Росія протягом усієї доби здійснювала масовані удари по Україні ударними БпЛА типу «Шахед». Вночі атака супроводжувалася також ракетними ударами, після чого протягом дня фіксувалися нові хвилі дронів.

Як сказав президент України, іранські «Шахеди», модернізовані Росією, б’ють по церкві у Львові, що є «абсолютним збоченням».

«І тільки таким, як Путін, може це подобатися. У Франківську був пошкоджений пологовий будинок», — сказав Зеленський.