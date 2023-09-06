Снаряди для України: в ЄС підписали перші контракти про спільні закупівлі

Європейське оборонне агентство підписало 5 вересня перші контракти на спільну закупівлю 155-міліметрових артилерійських снарядів для України.

Про це повідомили у пресслужбі агентства.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів, що 5 вересня у Брюсселі було підписано вісім оборонних контрактів. Тепер країни-члени ЄС та Норвегія зможуть закуповувати боєприпаси через оборонне агентство, яка працюватиме як закупівельна агенція.

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Так, члени Євросоюзу закуповуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць. Йдеться про французьку гаубицю Caesar, польську Krab, німецьку Panzerhaubitze 2000 та словацьку Zuzana.

Окрім того, невдовзі очікується укладання інших рамкові контрактів для інших артилерійських систем.

Нагадаємо, в березні 2023 року стало відомо, що Євросоюз передасть Україні мільйон боєприпасів протягом наступних 12 місяців. Країни-члени ЄС погодили план щодо спільної закупівлі цих боєприпасів на 2 млрд євро.

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