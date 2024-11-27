"Сотні тисяч снарядів, без яких опиниться фронт": стало відомо про нові неякісні міни – калібру 82 мм

За словами журналістки, військові представники Міноборони не проконтролювали виробництво і поставили підписи, коли неякісні міни їхали на фронт.

Окрім наякісних мін калібру 120 мм, стало відомо, що в українській армії також є проблема з бракованими боєприпасами калібру 82 мм. Їх вилучать з фронту, і ЗСУ опиняться без сотень тисяч снарядів.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко, яка опублікувала частину розпорядження про вилучення мін з фронту.

"Неякісні міни. Несемось далі. Це розпорядження про вилучення мін з фронту. Та не 120-ками єдиними. Та сама проблема з мінами калібру 82 мм!!! Такий самий брак. Той самий виробник. Це сотні тисяч снарядів, без яких опиниться фронт", – йдеться в заяві журналістки.

Розпорядження про вилучення мін з фронту / Фото: Юлія Кирієнко

Вона звернула увагу, що міномети – основна зброя українських батальйонів. Мінометники та оператори дронів першими працюють, коли ворожа піхота вирушає на штурм позицій українських військ.

"То що ж виходить, ми знову занурюємось у снарядний голод?" – запитує Кирієнко.

Вона нагадала, що ще влітку писала про дефіцит мін, і що бригадам дають максимум по 10 одиниць на тиждень.

"Тоді почули. Спробували вирішити і виробити своє. Але як? Вбахали українських грошей в те, що тепер непридатне до використання. І тепер намагаються звинуватити ЗСУ у неправильному зберіганні", – заявила кореспондентка.

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"Скільки пострілів за увесь час, поки браковані міни були на фронті, не здійснили мінометники! Скільки життів не прикрили? Скільки солдатів загинули через це? Скільки грошей тепер держава має виплатити їхнім родичам. (15 млн за кожного). Скільки грошей витрачено на неякісні міни і хто тепер їх поверне в бюджет?" – йдеться в заяві Кирієнко.

За її словами, військові представники Міноборони України не проконтролювали виробництво і поставили підписи, коли неякісні міни їхали на фронт.

"Але ж хто дотис, аби саме в цих виробників замовляти такі боєприпаси? Тут хочеться почути коментарі Мінстратегпрому і того, хто був влітку на посаді. Бо проблема не лише в МО", – резюмувала журналістка.

Нагадаємо, напередодні в Україні виник скандал довкола мін калібру 120 мм. Військові скаржаться, що кожна десята міна на фронті – бракована. Боєприпаси не вибухають і не долітають до ворожих позицій. Міноборони розслідує причини позаштатного спрацювання мін, а ДБР відкрило кримінальне провадження.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ отримують браковані міни – хто за це відповідатиме

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