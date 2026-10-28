Спершу липень, потім вересень, тепер вибори у США: Італія знову відкладає допомогу Україні

Прапор Італії / © pixabay.com

Реклама

Італія досі не визначила дату відправлення 13-го пакета військової допомоги Україні, хоча він уже підготовлений.

Про це повідомляють італійське видання La Repubblica.

Реклама

За інформацією журналістів, новий пакет допомоги вже готовий, однак рішення щодо його відправлення досі не ухвалили. Через неодноразові перенесення терміни передавання військової підтримки залишаються невизначеними.

Реклама

Як зазначають медіа, востаннє Італія відправляла військову допомогу Україні близько десяти місяців тому. Спочатку новий пакет очікували в липні, згодом його передавання перенесли на вересень. Тепер увага прикута до проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.

За даними видань, результати американського голосування можуть стати для італійського уряду новим політичним орієнтиром і вплинути на подальші рішення щодо допомоги Україні.

Водночас наразі немає чіткого розуміння, який саме результат виборів міг би сприяти розблокуванню пакета. Також відсутнє підтвердження, що військову допомогу відправлять одразу після голосування.

Отже, попри готовність 13-го пакета, його передавання Україні залишається відкладеним, а конкретні терміни досі не визначені.

Реклама

Раніше повідомлялося, що віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні заявив про намір домагатися припинення допомоги Україні. Після цього прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні зателефонувала йому та висловила невдоволення його заявами.

Ми раніше інформували, що прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що підтримка України є не альтернативою мирному врегулюванню, а єдиним чинником, який робить його досягнення можливим.

Новини партнерів

Новини партнерів