США домовляються з країнами Близького Сходу про перекидання систем NASAMS в Україну - Politico

Наразі невідомо, з якими саме країнами Близького Сходу ведуться переговори

Сполучені Штати домовляються з країнами Близького Сходу про перекидання систем протиповітряної оборони NASAMS в Україну.

Про це заявив директор компанії Raytheon Technologies Грег Хейс, повідомляє видання Politico.

Він зазначив, що в країнах Близького сходу розміщені NASAMS, тому США та їх союзники по НАТО ведуть перемовини з кількома країнами, щоб вони дозволили перекинути в Україну ці системи для захисту від російського ракетного терору.

"Ряд наших союзників по НАТО, а також самі США зараз ведуть переговори з кількома країнами на Близькому Сході, які використовують NASAMS, прагнучи домогтися їхнього відправлення в Україну", — цитує його видання Politico.

Грег Хейс відмовився називати країни, з якими ведуть перемовини, проте у журналістів видання є інформація, що системи NASAMS розгорнуті у Катарі та Омані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США уклало контракт на суму $1,2 млрд з Raytheon Technologies на виробництво для України шести ЗРК NASAMS.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у альянсі тривають дискусії щодо можливого передавання Україні ЗРК Patriot.

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