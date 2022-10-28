США готують для України новий пакет військової допомоги на $275 млн - Associated Press

Новий пакет допомоги буде спрямований на посилання наявних озброєнь

Міністерство оборони США надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 млн, яки буде спрямований на посилення зусиль українських військових щодо витіснення російських загарбників з території країни.

Про це повідомляє видання Associated Press з посиланням на власні поінформовані джерела.

Офіційно про виділення нового пакета військової допомоги оголосять 28 жовтня. Джерела видання вказують на те, що у новому пакеті нема немає "жодної серйозної нової зброї", натомість допомога буде спрямована на посилання вже наявних озброєнь.

Всього за період повномасштабного російського вторгнення США вже надали Україні військової допомоги на $18 млрд.

Нагадаємо, раніше голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що системи ППО NASAMS передадуть Україні на початку листопада. Також Остін нагадав, що Іспанія передасть ЗСУ пускові установки системи ППО Hawk.

Також ми раніше інформували, що Британія заявила про передачу Україні зенітних ракет AMRAAM для комплексів ППО NASAMS.