США готують другий пакет допомоги на 6 мільярдів доларів: що до нього увійде та коли оголосять

Сполучені штати Америки уже готують для України другий пакет військової допомоги. Як дізналися журналісти Politico, у Вашингтоні розглядають рекордну суму, яку до того неможливо було і уявити. Уже 26 квітня США планують закупити Україні зброї аж на 6 мільярдів доларів.

Що увійде до нового пакету, коли його нарешті оголосять і які “смаколики” для ЗСУ туди уже точно увійдуть - дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

25 квітня Україна святкувала передавання ЗСУ такого довгоочікуваного пакету допомоги від США на 1 мільярд доларів. Ця сума стала рекордом, але, виявляється, що зовсім ненадовго.

Що увійде до нового пакету допомоги від США

Журналісти видання Politico, з посиланням на двох американських чиновників, анонсують новий рекордний транш. Цього разу Америка оголосить насправді величезну суму у 6 мільярдів. Туди мають увійти і Patriot, і навіть ракети для літаків.

Пакет військової допомоги, який, ймовірно, анонсують в п’ятницю 26 квітня, включатиме в себе системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та авіаційні ракети класу «повітря-повітря» для винищувачів.

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Але тут є один нюанс. Якщо зброя на 1 мільярд доларів, яку американці погодили передати 24 квітня, до України прибуде менш ніж за тиждень, саме таку оцінку дають в Пентагоні, то ця буде йти роками. І все тому, що перераховане вище США не візьмуть з власних складів, а замовлять напряму у виробників. А потім вже новеньку доставлять в Україну.

Обладнання, яке також включає боєприпаси для високомобільних ракетно-артилерійських систем і національних передових зенітно-ракетних систем, швидше за все, не прибуде в Україну через кілька років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

Відповідно до USAI, Пентагон укладає контракти з американськими оборонними фірмами на виготовлення нового обладнання для України, а не на використання поточних запасів США.

За даними журналістів, оголосять про виділення нового траншу Україні уже 26 квітня. Зробить це очільник Пентагону Ллойд Остін в рамках зустрічі “Рамштайну”.

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Очікується, що міністр оборони Ллойд Остін оголосить про нову допомогу під час віртуальної зустрічі в п’ятницю, де зберуться понад 50 країн, які входять до Контактної групи з питань оборони України. Це буде великим поштовхом після того, як США були змушені з'являтися на щомісячні збори з порожніми руками протягом місяців, поки фінансування було зупинено в Конгресі.

"Одна з речей, яку ми змогли побачити на цій війні, полягає в тому, що коли українці отримують необхідне постачання, вони можуть бути ефективними", - заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США Чарльз Браун.

Допомога від Європи

Пліч-о-пліч з американцями все нову допомогу оголошують і європейські партнери України. 23 квітня свій найбільший оборонний пакет Києву оголосив Лондон. У ньому така потрібна нам ППО, бронетехніка для фронту, човни і навіть ракети.

Як повідомили в уряді його Величності, Британія пообіцяла передати аж 1600 “ударних” і зенітних ракет, а також неназвану кількість додаткових далекобійних ракет StormShadow. Дякують в Міністерстві фінансів британцям і за пряму бюджетну допомогу Україні. Лондон і тут на висоті.

Потроху покращується і ситуація з постачанням Україні ППО. Видання El Pais переконує, що уряд Іспанії готується передати Україні додаткові боєприпаси для американських ЗРК Patriot. Раніше у медіа ходили чутки, що Мадрид передасть Україні і самі системи, утім жодних нових деталей поки що невідомо.

Греція відмовилася передавати ППО

А от Греція передати Україні власне ППО - відмовилась. Раніше Financial Times писали, що на Афіни давили ЄС і НАТО, намагаючись переконати середземноморську країну надіслати до України свої батареї Patriot, а також якусь кількість радянських ЗРК С-300, які також є на їхньому озброєнні.

Греки ж начебто взамін просили гарантії безпеки від Штатів, адже мають давній конфлікт з Туреччиною - іншим членом НАТО. Після численних дискусій Прем’єр-міністр Греції відмовив Києву у допомозі.

"Греція не передаватиме Україні С-300 або Patriot. Нас запитали, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити. Греція у різні способи підтримувала Україну оборонним обладнанням. Але ми від самого початку заявили, що не можемо передати системи озброєнь, які є критично важливими для нашої здатності до стримування", - мовиться у повідомленні.

Раніше греки також заявили, що не передадуть Україні і власні винищувачі F-16 з тієї самої причини. За даними видання Defence Express Афіни планують списати свої f-16 і замінити їх на новіші f-35, але почнуть цей процес аж у 2028 році. “На списання” мають піти 32 F-16 версії Block 30.

Нагадаю, в рамках авіаційної коаліції уже погодили передачу Україні 45 американських винищувачів від Данії, Нідерландів, Норвегії та Бельгії, яких достатньо для 3 ескадрилій. Перші шість від Копенгагена мають прийти уже наприкінці весни.

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З огляду на це у американському Держдепі дають обережні, утім позивні прогнози для ЗСУ. За словами представника Держдепартаменту США у Брюсселі Деніеля Сайзека, у Вашингтоні вірять, що прийнятий 61 мільярд допомоги для України на 2024 рік зміцнить ЗСУ і швидко змінить ситуацію на фронті.

"Зміни на лінії фронту можуть бути дуже швидкими, тому що США почнуть відправляти зброю та обладнання в Україну вже цього тижня. І це допоможе Україні зміцнити боєздатність ЗСУ. США пишаються тим, що підтримують Україну, але насамперед країну захищає її народ – сміливі, хоробрі українці, які борються та вмирають за свою країну", - мовиться у повідомленні.

Нагадаю, раніше американські чиновники заявляли, що пакет допомоги від США допоможе Україні відбити новий російський наступ. Президент Володимир Зеленський заявляв, що росіяни підуть у нову масовану навалу наприкінці травня- на початку червня.

Підтверджували цю інформацію і в ГУР. За словами Буданова, українців очікуватиме не легка прогулянка: важко буде на фронті, в тилу і цивільним, але Україна точно стримає ворога.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки можуть вже в п’ятницю оголосити про закупівлю для України нового озброєння більш як на $6 мільярдів.

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