США готують пакет допомоги Україні майже на мільярд доларів: що до нього увійде

Кошти буде направлено на закупівлю зброї у виробників.

У суботу, 7 грудня, Сполучені Штати представили новий пакет допомоги для України у розмірі 988 мільйонів доларів у вигляді нової зброї та обладнання. Це майже половина вже виділеної суми у 2,21 млрд доларів в межах ініціативи USAI.

Про це пише Reuters.

"Адміністрація Байдена працює над тим, щоб взяти на себе зобов'язання закуповувати зброю у промисловості, а не вилучати її з американських запасів зброї", — зазначає агентство.

Оголошення про новий пакет допомоги було зроблено у суботу, коли представники оборонної промисловості та політики зустрілися на щорічному Національному оборонному форумі імені Рейгана у Каліфорнії. Відомо, що кошти будуть спрямовані на закупівлю боєприпасів для РСЗВ HIMARS, а також дрони та запчастини для артилерійських установок, поставлених раніше.

Адміністрація Байдена, як і раніше, має у своєму розпорядженні близько 6 мільярдів доларів президентських повноважень щодо скорочення витрат, наданих Конгресом, включаючи кошти, затверджені у 2024 році, та кошти, виявлені Пентагоном після переоцінки вартості зброї, поставленої на Україну.

За даними Пентагону, після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року США виділили Україні військову допомогу на суму понад 62 мільярди доларів.

Нагадаємо, ветеран армії США назвав умову, за якої обраний президент США Дональд Трамп озброє Україну. Причому у разі дотримання цієї умови Трамп може передати Україні все необхідне озброєння.

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