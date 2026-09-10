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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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12
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США хочуть перевернути правила війни: Пентагон шукає дешеву зброю для масового знищення дронів

США прагнуть вирішити проблему використання багатомільйонних ракет для знищення значно дешевших боєприпасів, які застосовують Іран і Росія.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Військові США

Військові США / © Associated Press

Військові США планують у листопаді провести випробування недорогих ракет-перехоплювачів.

Про це пише Bloomberg.

Генерал Френк Лозано, який відповідає за зусилля з модернізації боєприпасів американських збройних сил, зазначив, що війни в Україні та Ірані продемонстрували нову проблему для систем протиповітряної оборони.

«Війни в Україні та Ірані наочно продемонстрували, що відносно недорогі безпілотники можуть створювати значні витрати та оперативні проблеми», — заявив Лозано.

У межах запланованого заходу американські військові мають запросити компанії взяти участь у «змаганні» на ракетному полігоні Вайт-Сендс у штаті Нью-Мексико.

Очікується, що за підсумками випробувань відповідні контракти можуть бути укладені до кінця року.

Зазначається, що ініціатива має змінити традиційний підхід Пентагону до розробки озброєнь. Раніше основний акцент робився на створенні дедалі складніших і технологічніших систем, тоді як тепер увагу хочуть зосередити на зброї, яку можна виробляти недорого та у великих кількостях.

Лозано заявив, що американські військові шукають альтернативний варіант, який дозволить значно збільшити обсяги закупівель перехоплювачів.

«відмінну недорогу альтернативну конструкцію, яка дозволить закупити самонавідні ракети та перехоплювачі у великих кількостях для протидії загрозі», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Росія щомісяця виробляє близько 100 балістичних ракет, а Україна стикається з гострим дефіцитом перехоплювачів Patriot PAC-3.

Ми раніше інформували, що Україна вперше показала на виставці у Польщі пускову установку зенітної ракети «Корал».

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