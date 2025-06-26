Прапор США / © Getty Images

Реклама

Сполучені Штати Америки можуть змінити механізм надання допомоги Україні, інтегрувавши її у членські внески до НАТО.

Про це заявив політолог Олексій Буряченко.

«Багато хто раніше критикував, що Штати за Трампа не подають у Конгрес наступний пакет військової допомоги. Той самий макрофін, який був рекордним минулого року. Ці гроші вже будуть — я розбирав заяви, закладені в комюніке НАТО: там зазначено, що країни-члени в ці 3,5% ВНП будуть інтегрувати військову допомогу для України», — пояснив він.

Реклама

За словами Буряченка, США наразі витрачають 3,5% від валового національного продукту на фінансування НАТО, і тепер ці кошти можуть включати допомогу Україні у вигляді озброєння.

«Це може означати, що не буде наступного макрофіну для України на 2025 рік. Але США допомагатимуть Україні через внески у НАТО, і туди буде закладена мілітарна допомога Україні», — сказав політолог.

Він також прокоментував заяву віцепрезидента Джей-Ді Венса, який охарактеризував новий зовнішньополітичний підхід як «доктрину Трампа».

«Трамп сказав, що для них важливо, щоб Україна отримала саме озброєння, а не гроші американських платників податків, які можуть піти на якісь бюрократичні видатки. По суті, він дав пас на критику демократів, коли левова частка витрат на допомогу Україні десь губилася до безпосередньої військової допомоги», — підсумував Буряченко.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Гаазі відреагував на атаку РФ по Києву.

Ми раніше інформували, що під час закритої зустрічі з лідерами країн НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що з Україною «потрібно щось робити», оскільки ситуація «повністю вийшла з-під контролю».