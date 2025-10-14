США можуть надати Україні “Томагавки”: експерт пояснив, що це означає насправді

Томагавк для України

Американські крилаті ракети Tomahawk, про можливе постачання яких Україні заговорив президент США Дональд Трамп, навряд чи стануть «зброєю-переломом» у війні з Росією.

Про це в ефірі Українського радіо сказав військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

Водночас він підкреслив — цей крок може мати потужне політичне та символічне значення.

За словами експерта, ракета Tomahawk — це ефективна зброя, яку США використовували ще під час війни в Перській затоці. Її можуть запускати з повітряних, морських і наземних платформ, але саме наземні установки досі практично не застосовувалися у бойових діях.

«Україна, найімовірніше, отримає саме наземні пускові установки. Це більше політичний сигнал, ніж реальний бойовий ресурс, якщо врахувати нинішні цілі, які ми вже можемо уражати власними засобами», — зазначив Крамаров.

«Томагавк» — як елемент інформаційного тиску

На думку експерта, публікація українською розвідкою списку зі 150 російських оборонних підприємств, які можуть стати потенційними цілями, є психологічним сигналом Кремлю.

«Не лише „Томагавки“ можуть туди прилетіти — українські безпілотники теж. Це інформаційний тиск і демонстрація того, що ми чудово розуміємо, де знаходиться військова інфраструктура Росії», — пояснив він.

Перед можливою передаванням ракет Трамп заявив, що хоче поспілкуватися з Путіним перед остаточним рішенням. Тим часом у Вашингтоні перебуває українська делегація, а на 17 жовтня запланована зустріч президентів США та України.

Крамаров наголосив, що прогнозувати дії Дональда Трампа складно.

«Багато залежить від його політичної волі. Якщо США підтримають Україну за ізраїльським сценарієм — з реальним залученням американських систем оборони — це може стати справжнім переломним моментом. Але поки що це радше жест підтримки, ніж зміна балансу сил на фронті», — сказав Крамаров.

Нагадаємо, 13 жовтня Дональд Трамп заявив журналістам, що може відправити Україні ракети «Томагавк», якщо Кремль не піде на врегулювання війни. Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що можливість постачання ракет активно обговорюється у Вашингтоні.