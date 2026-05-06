Зброя
677
1 хв

США можуть змінити стратегію щодо Росії: що стоїть за постачанням нових авіабомб для України

США схвалили можливий продаж Україні JDAM-ER. Експерт вважає, що це може свідчити про зміну підходу Вашингтона до Росії.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
США готують новий пакет озброєння для України на $373,6 млн / © Associated Press

США можуть змінити підхід до тиску на Росію на тлі відсутності прогресу в діалозі з Кремлем. Передавання Україні нових високоточних авіабомб може свідчити про перегляд стратегії Вашингтона.

Про це сказав аналітик центру «Обʼєднана Україна» Богдан Попов в ефірі «Київ24».

За його словами, рішення про можливе постачання озброєння може бути сигналом того, що команда Дональда Трампа поступово втрачає оптимізм щодо шансів домовитися з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Зокрема, йдеться про спроби залучити Росію до стримування Китаю, які наразі не дають очікуваного результату.

США, Україна і Росія: що стоїть за новим пакетом озброєння

На цьому тлі США можуть перейти до жорсткішої та більш комплексної політики, поєднуючи підтримку України з одночасним тиском на Москву. Такий підхід передбачає вплив одразу на обидві сторони конфлікту для зміни балансу сил.

Раніше Державний департамент США погодив потенційний продаж Україні комплектів JDAM-ER, які дозволяють суттєво підвищити дальність і точність авіабомб.

Подібні системи вже передавалися Києву, однак частина з них, за наявною інформацією, могла втратити працездатність.

Орієнтовна вартість нового пакета допомоги становить 373,6 млн доларів. Очікується, що ці засоби посилять можливості української авіації щодо ураження цілей на значній відстані.

