- Дата публікації
-
- Категорія
- Зброя
- Кількість переглядів
- 677
- Час на прочитання
- 1 хв
США можуть змінити стратегію щодо Росії: що стоїть за постачанням нових авіабомб для України
США схвалили можливий продаж Україні JDAM-ER. Експерт вважає, що це може свідчити про зміну підходу Вашингтона до Росії.
США можуть змінити підхід до тиску на Росію на тлі відсутності прогресу в діалозі з Кремлем. Передавання Україні нових високоточних авіабомб може свідчити про перегляд стратегії Вашингтона.
Про це сказав аналітик центру «Обʼєднана Україна» Богдан Попов в ефірі «Київ24».
За його словами, рішення про можливе постачання озброєння може бути сигналом того, що команда Дональда Трампа поступово втрачає оптимізм щодо шансів домовитися з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Зокрема, йдеться про спроби залучити Росію до стримування Китаю, які наразі не дають очікуваного результату.
США, Україна і Росія: що стоїть за новим пакетом озброєння
На цьому тлі США можуть перейти до жорсткішої та більш комплексної політики, поєднуючи підтримку України з одночасним тиском на Москву. Такий підхід передбачає вплив одразу на обидві сторони конфлікту для зміни балансу сил.
Раніше Державний департамент США погодив потенційний продаж Україні комплектів JDAM-ER, які дозволяють суттєво підвищити дальність і точність авіабомб.
Подібні системи вже передавалися Києву, однак частина з них, за наявною інформацією, могла втратити працездатність.
Орієнтовна вартість нового пакета допомоги становить 373,6 млн доларів. Очікується, що ці засоби посилять можливості української авіації щодо ураження цілей на значній відстані.