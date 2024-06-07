США нададуть Україні новий пакет допомоги на 225 млн доларів: що до нього увійде

Україна отримає новий пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки на суму 225 мільйонів доларів. До нього увійдуть, зокрема, боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди.

Про це пише Associated Press.

Сили оброни можуть використати нове озброєння для завдання ударів по "загрозам всередині Росії, щоб захистити місто Харків від потужного російського нападу".

Про допомогу, яку наразі не оголосили, журналістам розповіли у четвер офіційні особи США на умовах анонімності.

Що увійде до пакету

Американська допомога включає:

боєприпаси для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS,

мінометні системи,

низку артилерійських снарядів, зокрема 155-мм для гаубиць,

ракети для системи протиповітряної оборони HAWK

зенітні ракети Stinger,

протитанкові системи Javelin і AT-4,

бронетехніку,

патрульні катери,

та "широкий спектр іншого, включаючі запасні частини та обладнання.

Особливість пакета

Президент США Джо Байден у своїй промові в четвер на американському кладовищі в Нормандії заявив, що США "не відмовляться від захисту України та дозволять Росії більше погрожувати Європі".

Зазначається, що новий пакет допомоги надається через повноваження президента про скорочення, які вилучають системи та боєприпаси з чиннних запасів США, щоб вони могли швидко відправитися на фронт.

Попри те, що Україна може використовувати зброю для ударів по території РФ, це не стосується використання ATACMS, що були надані США, або ракет великої дальності та інших боєприпасів для завдання "наступальних" ударів усередині Росії, зазначили американські офіційні особи.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена послабила свою політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії.

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