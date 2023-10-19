США надішлють Ізраїлю артилерійські снаряди, які були призначені для України — ЗМІ

У США припустили, що перенаправлення снарядів для України до Ізраїлю не вплине на здатність України боротися з окупантами.

Пентагон планує надіслати до Ізраїлю десятки тисяч артилерійських снарядів, які були призначені для України з американських запасів надзвичайних ситуацій кілька місяців тому.

Про це повідомили Axios троє ізраїльських чиновників, які знайомі із ситуацією.

"Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і міністерство оборони Ізраїлю повідомили своїм колегам у США, що їм терміново потрібні артилерійські снаряди для підготовки до наземного вторгнення в Газу — і потенційної ескалації війни "Хезбаллою" (ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія — ред.) вздовж ізраїльсько-ліванського кордону", — сказали ізраїльські офіційні особи.

Про розтягнення військового постачання США Україні у разі тривалої війни між Ізраїлем і ХАМАСом, поки не йдеться.

Водночас військовий чиновник США не надав детальної інформації про конкретну зброю, яку мають відправити до Ізраїлю.

"Ми беремо участь у всебічній координації в Міністерстві оборони. Це включає в себе тісну співпрацю з нашими бойовими командуваннями, щоб з'ясувати, які боєприпаси та обладнання з американських арсеналів можуть бути швидко надані для потреб Ізраїлю", — заявив американський військовий представник.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що його країна здатна одночасно підтримувати Ізраїль у війні з ХАМАС та Україну у війні проти РФ.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що "Україна та Ізраїль зараз ведуть дві дуже різні війни". Там наголосили, що ЗСУ відповідально використовують касетні боєприпаси на фронті.

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