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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні: що у нього увійшло

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні: що у нього увійшло

ЗРК NASAMS / Ілюстративне фото / Фото: commons.wikimedia.org

Україна отримає з запасів Пентагону боєприпаси для NASAMS та HIMARS, а також ракети "Стінгер" та протитанкові комплекси Javelin.

Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу для задоволення критичних безпекових та оборонних потреб України. 

Про це йдеться у негайному оголошенні на сайті Пентагону, опублікованому у п'ятницю, 1 листопада.

"Оголошений пакет допомоги є шістдесят дев'ятим траншем адміністрації Байдена, який буде надано із запасів Міноборони для України від серпня 2021 року. Цей пакет виділений в межах президентських повноважень, оцінна вартість якого становить 425 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб", – йдеться у повідомленні.

У пакет допомоги увійшли перехоплювачі ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.

Повний список виділеної допомоги включає:

  • боєприпаси для ЗРК NASAMS;
  • ракети "Стінгер";
  • устаткування та боєприпаси для боротьби з БПЛА;
  • боєприпаси класу "повітря-земля";
  • боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;
  • протитанкові ракети TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • бронетранспортери Stryker;
  • стрілецька зброя та боєприпаси до неї;
  • медичне обладнання;
  • вибухівка;
  • запчастини, допоміжне обладнання та навчання.

У Пентагоні зауважили, що продовжують працювати разом із приблизно 50 союзниками та партнерами в межах Контактної групи з оборони України та пов'язаних з нею коаліцій, щоб знаходити нові можливості для задоволення невідкладних потреб України у протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому Швеція досі не передала Україні обіцяний розвідувальний літак ASC 890. За словами Костянтина Криволапа, крапку в питанні надання Україні високотехнологічного літака дальнього радіолокаційного виявлення мають поставити Сполучені Штати.

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