США оголосили новий пакет військової допомоги Україні: що у нього увійшло

Україна отримає з запасів Пентагону боєприпаси для NASAMS та HIMARS, а також ракети "Стінгер" та протитанкові комплекси Javelin.

Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу для задоволення критичних безпекових та оборонних потреб України.

Про це йдеться у негайному оголошенні на сайті Пентагону, опублікованому у п'ятницю, 1 листопада.

"Оголошений пакет допомоги є шістдесят дев'ятим траншем адміністрації Байдена, який буде надано із запасів Міноборони для України від серпня 2021 року. Цей пакет виділений в межах президентських повноважень, оцінна вартість якого становить 425 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб", – йдеться у повідомленні.

У пакет допомоги увійшли перехоплювачі ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.

Повний список виділеної допомоги включає:

боєприпаси для ЗРК NASAMS;

ракети "Стінгер";

устаткування та боєприпаси для боротьби з БПЛА;

боєприпаси класу "повітря-земля";

боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери Stryker;

стрілецька зброя та боєприпаси до неї;

медичне обладнання;

вибухівка;

запчастини, допоміжне обладнання та навчання.

У Пентагоні зауважили, що продовжують працювати разом із приблизно 50 союзниками та партнерами в межах Контактної групи з оборони України та пов'язаних з нею коаліцій, щоб знаходити нові можливості для задоволення невідкладних потреб України у протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому Швеція досі не передала Україні обіцяний розвідувальний літак ASC 890. За словами Костянтина Криволапа, крапку в питанні надання Україні високотехнологічного літака дальнього радіолокаційного виявлення мають поставити Сполучені Штати.

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