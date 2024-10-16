США оголосили про пакет допомоги Україні на 425 млн доларів: яку зброю він містить

США оголосили про пакет допомоги Україні на 425 млн доларів.

Про це повідомив президент Сполучених Штатів Джо Байден під час розмови із главою України Володимиром Зеленським 16 жовтня, про що повідомили у Білому домі.

Американський пакет допомоги Україні містить:

боєприпаси класу "повітря-земля",

бронетехніку,

критичне озброєння для забезпечення нагальних потреб країни.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський подякував США за допомогу і додав, що у військовому пакеті також є далекобійне озброєння.

Найближчими місяцями США також передадуть Україні десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, снаряди, сотні БТР і БМП, а ще допоможуть укомплектувати ЗСУ.

Нагадаємо, президент США Джо Байден переговорив із главою України Володимиром Зеленським. ПРо це раніше вже йшлося у повідомленні речниці адміністрації американського президента Карін Жан-П’єр.

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