США оголосять новий пакет допомоги Україні з додатковими засобами ППО – Білий дім

В адміністрації американського президента наразі не розкрити, про які саме засоби ППО йдеться.

Невдовзі США оголосить про наступний пакет військової допомоги Україні, який міститиме більше засобів протиповітряної оборони.

Про це речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив 16 грудня, пише The Guardian.

"Як ви бачили в попередніх пакетах, я думаю, ви можете очікувати, що в цьому ви побачите додаткові можливості протиповітряної оборони", – коротко поінформував Кірбі.

Нагадаємо, видання Politico повідомило, що через можливий наступ Росії на Київ США можуть дати Україні нову зброю. Йдеться про системи ПРО Patriot, комплекти боєприпасів для прямого наведення та наземні бомби малого діаметру.

Додамо, що напередодні Сенат США схвалив законопроєкт з рекордним оборонним бюджетом на 2023 рік. Йдеться про на 858 млрд дол. З цієї суми 800 млн дол. призначено для України.

Системи ППО Patriot прямують до України: коли очікувати та яку кількість

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