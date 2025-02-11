США підштовхуватимуть ЄС купувати більше зброї для України – Reuters

Американські посадовці обговорять можливі закупівлі зброї з європейськими союзниками цього тижня під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує спонукати європейських союзників купувати більше американської зброї для України напередодні потенційних мирних переговорів з Росією. Це може покращити позицію України на переговорах.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох людей, обізнаних у цьому питанні.

Якщо такий план буде офіційно оформлений, він дасть певну впевненість українським лідерам, які хвилювалися, що Трамп може заблокувати подальшу допомогу країні.

Видання зауважило, що європейські країни раніше закуповували зброю зі США для України ще за часів адміністрації президента Джо Байдена.

За даними джерел, американські посадовці, включно зі спецпосланцем президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом, обговорять можливі закупівлі зброї з європейськими союзниками цього тижня під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Це одна з кількох ідей, які американська адміністрація обговорює щодо потенційного продовження постачань зброї до Києва, не витрачаючи значних капіталів США.

Келлог у коментарі виданню відмовився підтвердити план, але сказав: "США завжди люблять продавати зброю, вироблену в Америці, тому що це зміцнює нашу економіку".

"Є багато варіантів. Зараз усе у грі", – сказав Келлог, додавши, що постачання, які раніше схвалив Байден, все ще надходять до України.

"Не обов'язково, щоб у наступні 24 години було щось інше", – додав посадовець.

Напередодні офіційні особи США заявили, що адміністрація Трампа хоче повернути мільярди, які Вашингтон витратив на війну в Україні, і що Європа повинна зробити більше для допомоги.

"Я вважаю, що основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні володіти цим конфліктом у майбутньому", – сказав 9 лютого радник США з національної безпеки Майк Волц.

Незрозуміло, чи планують США просити європейські країни купувати американську зброю через комерційні контракти, чи безпосередньо з американських запасів.

Укладання деяких комерційних контрактів може тривати роками.

Адміністрація Трампа тижнями обговорювала, чи продовжувати озброювати Україну і як. Під час своєї президентської кампанії республіканець пообіцяв припинити будь-яку допомогу Україні. Але деякі з його радників за лаштунками стверджували, що Вашингтон повинен продовжувати підтримувати Київ у військовому плані, особливо якщо мирні переговори відкладуться до кінця цього року.

Адміністрація Трампа, ймовірно, зіткнеться зі значною відмовою з боку деяких республіканців, якщо проситиме у Конгресу додаткове фінансування.

Представники адміністрації розглядають угоду з Європою про купівлю зброї як потенційний обхідний шлях, який дозволить Вашингтону підтримувати Київ, не витрачаючи гроші американських платників податків. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у січні заявив, що Європа заплатить за зброю США для України.

Перспективи мирних переговорів

Вашингтон і Москва запропонували суперечливі наративи щодо перспектив мирних переговорів, підігріваючи спекуляції щодо того, наскільки адміністрація Трампа зможе переконати Україну та Росію сісти за стіл перемовин у найближчі місяці.

Напередодні Трамп заявив, що спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним і вважає, що США досягають прогресу у переговорах щодо припинення війни між РФ та Україною.

Після коментарів Трампа заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив журналістам, що відносини з Вашингтоном "балансують на межі розриву". Він також сказав, що Україні потрібно відмовитися від своєї заявки на членство в НАТО та вийти з регіонів, окупованих російськими військами.

Два джерела в американському уряді заявили, що у Білого дому, ймовірно, є ще кілька місяців до офіційного оформлення мирного плану, і що йому потрібно розглянути кілька інших питань, перш ніж почати переговори.

Кілька офіційних осіб США відвідують Європу цього тижня, щоб допомогти підготувати основу для можливих мирних переговорів між Україною та Росією.

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Келлог планує обговорити з європейськими лідерами на Мюнхенській конференції з безпеки збільшення допомоги Києву.

"Я б не сказав, що ми знаходимося на початку [процесу мирного планування], тому що ми обмірковували це", – сказав спецпосланець президента США.

Він додав, що американські посадовці цього тижня зустрінуться зі своїми європейськими колегами, щоб "донести наші очікування до союзників".

"Що важливіше, ми хочемо почути від них", – сказав Келлог.

Представники США також сподіваються оформити угоду з Україною щодо корисних копалин, яка дозволить Америці отримати доступ до багатих запасів країни в обмін на продовження допомоги. Деталі такої угоди не оприлюднені.

Розробка запасів України, ймовірно, займе роки, і США не одразу отримають прибуток від продажу. Але адміністрація Трампа розглядає угоду як критичний компонент своєї політики щодо України.

До слова, конгресмен-республіканець Джо Вілсон представить проєкт закону про лендліз, який дозволить Трампу відправити переможну зброю Україні.