"США побоюються ескалації через позитивний ефект": ізраїльський воєнний експерт про ATACMS

Для ракет ATACMS, які Україні обіцяють союзники, не потрібно використовувати літаки.

Про це заявив ізраїльський воєнний експерт Давід Гендельман на телеканалі "Еспресо".

Він розповів, що Scalp і Storm Shadow було доставлено небагато, але користь вони приносять.

"А якщо до них додати ATACMS, то це додатковий плюс для України. Тому що для них не потрібно використовувати літаки, вони запускаються з наземних HIMARS. Україна не просто так давно просить ATACMS, і не просто так США їх досі не давали. Схоже, обидві сторони згодні, що від цього буде позитивний ефект, - зауважив Гендельман.

За його словами, росіянам нема куди відтягувати штаби й склади на південному фронті, тому що рано чи пізно вони упруться в море.

"Ще один додатковий плюс впливу на південному фронті є те, що Росія не може відтягнути свої штаби й склади. Тому що рано чи пізно вони упруться в море. ATACMS можуть діставати на всю цю глибину. Подивимося, чи надійдуть ATACMS на фронт найближчим часом, бо інформація щодня суперечлива. У будь-якому разі застосування цих ракет на фронті ще не було. Якщо вони все ж таки надійдуть і почнуть застосовуватися, то ми зможемо реально побачити їх на практиці", -підкреслив Гендельман.

Додамо, що перед українськими військовими стоїть завдання відігнати ворожу авіацію, аеродроми якої розташовані на великій відстані. Касетні ATACMS є унікальною можливістю боротися з авіабазами ворога.

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