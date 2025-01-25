США подумують про закупівлю зброї для України коштом заморожених активів Росії

За словами Кіта Келлога, така ідея може стати частиною комплексного рішення, яке одночасно підтримає Україну та зміцнить оборонну промисловість США.

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що держава розглядає можливість закупівлі американської зброї для України коштом доходів від заморожених російських активів.

Про це Келлог повідомив у інтерв’ю телеканалу Fox News.

Спецпредставник президента США розповів, що підхід із закупівлею зброї для України за гроші від заморожених активів Росії може стати частиною комплексного рішення, яке одночасно підтримає Київ у війні та зміцнить американську оборонну промисловість.

"Ми неодноразово говорили про використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї", – сказав Келлог.

Він акцентував, що хоча ключовим елементом для досягнення миру залишається зброя, важливими є й інші компоненти, серед них дипломатія та економічний вплив. Однак ідея скерування доходів від російських активів на потреби оборони України залишається "на столі".

"Озброєння України все ще є важливим елементом, але це лише частина загальної картини. Використання заморожених активів для фінансування купівлі зброї – це варіант, який президент Сполучених Штатів буде розглядати", – висловився Келлог.

До слова, у середині січня у CNN повідомили, що адміністрація тодішнього президента США Джо Байдена запропонувала рішення щодо заморожених російських активів, яке повинно стимулювати РФ сісти за стіл переговорів. Повідомлялося, що команда нового президента Дональда Трампа загалом підтримує цю стратегію.

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