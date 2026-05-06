Зброя
264
2 хв

США продають Україні JDAM-ER: що не так із ціною на авіабомби

США схвалили потенційний продаж Україні понад 1,5 тисячі комплектів JDAM-ER на суму до 373,6 млн доларів. Однак це гранична ціна угоди, а не обов’язково фінальна вартість майбутнього контракту.

Кирило Шостак
JDAM-ER

JDAM-ER / © Boeing

США погодили потенційний продаж Україні понад 1,5 тисячі комплектів JDAM-ER для авіабомб на суму до 373,6 млн доларів. Україна вже застосовує такі боєприпаси, однак раніше отримувала їх у межах військової допомоги, а тепер ідеться саме про закупівлю.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Згідно з документом, Україна може придбати 1532 комплекти JDAM-ER. Йдеться про 1200 комплектів KMU-572 та 332 комплекти KMU-556, а також відповідну кількість підривників FMU-139, додаткове обладнання і супутні послуги.

Комплекти KMU-572 призначені для 500-фунтових авіабомб, зокрема Mk 82, BLU-111, BLU-126 і BLU-129. KMU-556 використовуються для значно важчих 2000-фунтових бомб Mk 84 та BLU-117. Оскільки в дозволі йдеться саме про версію Extended Range, до комплектів мають входити крила, які збільшують дальність застосування боєприпасів.

Водночас реальна дальність використання JDAM-ER для України залежить від умов пуску. Якщо російська авіація може застосовувати свої керовані авіабомби з великих висот, то українські літаки змушені діяти обережніше — з малих висот і зі скиданням після кабрування. Через це дальність JDAM-ER може бути меншою за максимальні заявлені показники: не близько 70 км, а орієнтовно до 40 км.

Окреме питання — ціна. Якщо розділити максимальну суму потенційної угоди на кількість комплектів, середня вартість одного JDAM-ER становить до 24,4 тис. доларів. Важливо, що в американському дозволі вказана гранична ціна, а не обов’язково остаточна сума майбутнього контракту.

За оцінкою профільних оглядачів, така ціна загалом відповідає рівню, який фігурує для звичайних комплектів JDAM, особливо з урахуванням додаткового обладнання, супровідних послуг і комплектів крил для версії ER.

Водночас для найближчих союзників США ціна може бути нижчою. Наприклад, Ізраїль у 2025 році отримав дозвіл на закупівлю 7125 звичайних комплектів JDAM на 510 млн доларів — у середньому близько 7,2 тис. доларів за комплект. Але там ішлося не про JDAM-ER, а про звичайні комплекти без розширеної дальності.

vik992
16:10, 2026.05.06
373 600 000 /1 500=249 067
