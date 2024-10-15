США розгорнуть в Ізраїлі батарею протиракетного комплексу THAAD, якого потребувала Україна

Україна просила в США протиракетний комплекс THAAD проти "Кинжалів", але його розгорнуть в Ізраїлі.

Про це йдеться у матеріалі українського військового порталу Defence Express.

"Пентагон офіційно підтвердив, що Армія США таки розгорне в Ізраїлі батарею протиракетного комплексу THAAD та 100 осіб обслуговуючого персоналу, на тлі можливого удару по Ірану та дій Тегерану у відповідь", – повідомили експерти.

Що відомо про комплекс THAAD і чому він важливий для України

Як зазначалося раніше, 13 жовтня голова США Джо Байден заявив про передавання Ізраїлю передової протиракетної системи THAAD. Також до Ізраїлю доправлять американські війська для керування системою, щоб зміцнити протиповітряну оборону країни після ракетних атак з боку Ірану.

Комплекс THAAD може перехоплювати балістичні цілі на дистанції до 200 км і є вкрай актуальним для України, аби знищувати російські ракети "Искандер" та "Кинжал", і власне у грудні 2023 року були повідомлення про те, що наша сторона веде перемовини із США про можливе отримання THAAD.

"Перекидання батареї THAAD до Ізраїлю збільшує рівень оперативної напруги для Армії США. Усього в наявності лише 7 батарей цього комплексу. Наступного року американські військові можуть отримати і восьму батарею THAAD", – повідомили військові експерти.

Нагадаємо, 18 жовтня президент США Джо Байден має приїхати до Німеччини, проте не на черговий "Рамштайн", а для зустрічі з канцлером Олафом Шольцем.

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