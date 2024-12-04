США розробляють нову ракету для HIMARS із дальністю понад 1000 км: що про неї відомо

Проєкт спрямований на покращення можливостей армії у завданні високоточних ударів на великих відстанях.

Армія США працює над створенням нової версії ракети Precision Strike Missile (PrSM), яка зможе вражати цілі на відстані понад 1000 кілометрів.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

Характеристики ракети

Нова ракета призначена для запуску з автономних систем і матиме більші розміри порівняно з існуючими боєприпасами, наприклад, системи M270, довжина яких становить близько 4 метрів.

Генерал-майор Вінстон Брук, керівник Армійського центру передового вогню, презентував деталі проєкту. Бригадний генерал Рорі Крукс пояснив, що завдяки використанню автономного шасі можна розробити платформу для більших ракет із надвеликою дальністю ураження.

Попри те, що фінансування досліджень уже доступне, терміни початку офіційної розробки та запуску конкурсів на створення ракети поки не визначені. Проєкт спрямований на покращення можливостей армії у завданні високоточних ударів на великих відстанях.

Модифікації PrSM, які вже існують

Поки п’ята версія лише на стадії концепції, армія США продовжує працювати над чотирма існуючими модифікаціями PrSM, які мають замінити старі ракети ATACMS. Ці версії запускаються з мобільних платформ, таких як HIMARS і M270A2:

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• Increment 1: розроблений компанією Lockheed Martin, має дальність щонайменше 500 км.

• Increment 2: оснащений багаторежимною головкою самонаведення для роботи по наземних і морських цілях.

• Increment 3: підвищує бойову ефективність завдяки вдосконаленому корисному навантаженню.

• Increment 4: спільна розробка Lockheed Martin, Raytheon Technologies і Northrop Grumman, здатна досягати дальності понад 1000 км.

Інтеграція цих інновацій демонструє новий підхід до тактичної зброї, де ключову роль відіграють високоточні удари та автономні системи. Такі розробки відкривають нові можливості у стратегічному плануванні бойових дій майбутнього.

Нагадаємо, що Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет військової допомоги розміром $725 млн. До нього увійдуть боєприпаси, ракети, БпЛА, стрілецька зброя та протитанкові комплекси.