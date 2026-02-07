США схвалили продаж Україні запчастин для військової техніки на 185 млн доларів

Прапори України та США / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

США погодили продаж Україні запасних частин для військової техніки, яка вже перебуває на озброєнні українських сил.

Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначають журналісти, рішення було ухвалене на тлі посилення російських обстрілів і критичних потреб оборони України. Американські запчастини мають допомогти у технічному обслуговуванні та підтриманні боєздатності техніки, яка використовується українськими військовими.

Загальна вартість угоди становить 185 мільйонів доларів, повідомляють ЗМІ.

Пакет допомоги включає запасні частини так званого «класу IX», які є необхідними для збереження бойових можливостей військової техніки.

До переліку входять двигуни, трансмісії, гальмівні системи, колеса та шини. За даними джерел, ці компоненти суттєво спростять технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.

На тлі цього Росія активізувала удари по енергетичній системі України, намагаючись створити додаткові проблеми для мирного населення в зимовий період.

«Ці запчастини допоможуть підтримувати техніку у бойовому стані щодня», — заявили представники оборонних кіл у Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що США не планують припиняти постачання зброї Україні.

Ми раніше інформували, що Швеція та Данія спільно фінансують постачання спеціальних зенітних систем Tridon Mk2 Україні для ефективної боротьби з російськими «Шахедами».