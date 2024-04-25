США таємно передали Україні ракети ATACMS: реакція РФ та як це вплине на перебіг війни

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні на 61 мільярд доларів. Як запевняють американські владні посадовці, вся необхідна Україні зброя прибуде вже дуже скоро. Перший транш допомоги стане рекордним за всю війну і може сягнути аж 1 мільярда доларів. Але і це ще не все. Стало відомо, що США ще в березні таємно передали Україні далекобійні ATACMS.

Які нові “смаколики” Україні нададуть американці цього разу і коли ЗСУ зможуть відчути полегшення на фронті - в ексклюзиві TSN.ua.

Цього чекали не тільки в ЗСУ, але й по всій Україні. Українці пережили, не побоюсь цього сказати, мабуть, найважче півріччя за всю повномасштабну війну, коли ЗСУ мусили економити кожен боєприпас, випускати один снаряд проти 10 ворожих, а тому відступати на Сході і, на жаль, іноді втрачати міста і села. Все через повну відсутність американської допомоги. І от, два голосування та один підпис, і президент Байден нарешті перервав цю чорну полосу.

Довгоочікувана допомога

Підпис ціною у 61 мільярд доларів США коштував Україні сотні життів і втраченою Авдіївкою. Це усвідомлюють і у Вашингтоні та відкрито кажуть про це.

Наслідки затримки відчули в Україні. За останні пів року ЗСУ були змушені економити боєприпаси і це призвело до втрати частини території на сході, зокрема Авдіївки.

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За словами Саллівана, тепер партнери мають допомогти України вийти з “ями”, яка утворилася через затримку голосування у Конгресі, і на це потрібен час. І цього разу американці не "поскупились". Байден оголосив про надання Україні траншу в 1 мільярд доларів США - рекордний за всю війну. У ньому: бронетехніка, боєприпаси, ракети різних типів і навіть, цитую “допоміжне обладнання для аеродромів”.

Що отримає ЗСУ?

Звісно, ця “рекордна” сума скоріше компенсація за пропущені 4 місяці. У Білому домі уточнють, що 61 мільярда має вистачити на допомогу ЗСУ на весь 2024 рік. Україна ж не просто спостерігала, а весь час співпрацювала з американськими партнерами, щоб отримати зброю якнайшвидше і саме ту, яка потрібна ЗСУ.

Про це детально у зверненні до українців розповів президент Зеленський. Україна отримає такі потрібні ЗСУ боєприпаси для артилерії і ракети для ППО, щоб захистити цивільних.

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Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, увесь його терор проти наших міст і сіл – все це повинно мобілізувати нас, кожного у світі, хто дійсно цінує життя, на більший тиск на Росію.

Україна вже давно має ATACMS?!

А от цього від такої забюракритизованої Америки аж точно ніхто не міг очікувати. У Держдепі США підтвердили чутки, про те, що США у березні таємно передали Україні ракети ATACMS. Трохи раніше про це писала газета New York Times, стверджуючи, що Україна отримала аж сотню таких “товстих” ракет. Уже в квітні вони опинились в арсеналах ЗСУ і українські воїни філігранно відпрацювали по цілях в окупованому Криму.

У Генштабі заявили про успішне враження американською балістикою авіабази росіян у Джанкої: в результаті у ворога було “відмінусовано” 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". А тим часом американці пообіцяли більше ракет, тож далі буде.

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"Частину ми вже надіслали, надішлемо більше. Тепер у нас є додаткові і повноваження, і кошти. Я не буду розголошувати конкретні цифри з оперативних міркувань. Я вірю, що вони змінять ситуацію", - заявив радник президента США з Нацбезпеки Джейк Салліван.

Але тут є одна важлива деталь. Поки невідомо, який саме тип ракет ATACMS США передали Україні. Вперше ці ракети Київ отримав ще восени 2023 року і одразу вразив два російські аеродроми поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська, знищивши кілька десятків цілей: кільканадцять гелікоптерів та літаків противника. Ті ракети били на 160 кілометрів, або ж 100 миль.

АТАСMS знищать Кримський міст?!

Приблизно така ж відстань і від Херсона до Джанкоя. Однак Україна просить іншу - більш далекобійну версію цих ракет, щоб бити аж на 300 кілометрів. Такими можна достірлити будь-куди, навіть до Кримського мосту. Нагадаю, його знищення у ГУР анонсували на липень 2024 року.

За оцінкою аналітиків, опитаних британським The Sun, для знищення путінської “скрєпи” ЗСУ знадобиться комбінована атака: на перше - від 20 до 40 крилатих ракет Storm Shadow, в якості гарніра - винищувачі F-16, а на десерт - морські малюки від СБУ. Думаю, що ATACMS теж не завадять ЗСУ.

У Росії ж на цьому фоні очікуваний розпач. І його хвиля уже більше нагадує справжнє цунамі! Одним з перших, ще 20 квітня, передбачаючи погані новини для Кремля, тимчасово вийшов із запою посіпака Путіна Дмітрій Медведєв, щоб побризкати слиною і побажати США нової громадянської війни.

Нова диво-зброя?

Повернемось до ATACMS. Українцям варто пам’ятати, що диво-зброї не існує. Ці ракети - лише один із інструментів війни, яку насправді ж тягнуть на собі українські хлопці та дівчата з Сил оборони.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський попереджав українців, що Росія уже майже готова до нового масштабного наступу, який розпочне наприкінці травня - на початку червня 2024 року.

Начальник ГУР Кирило Буданов вважає, що цей період може стати складним випробування для ЗСУ та всіх українців, утім держава витримає новий натиск. Американська ж допомога дасть шанс Україні розраховувати та готуватися до власного наступу і звільнення тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на майже 61 млрд доларів.

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