США тестують дрон майбутнього: що відомо про Anduril

США випробували безпілотник Anduril / © Повітряні сили США

Повітряні сили США випробовують напівавтономний бойовий реактивний дрон Anduril. Він може керуватися без пілота. Пілоти протестували безпілотник, який може завдавати ударів з мінімальним втручанням людини.

Так, Повітряні сили активно просувають автономність бойової авіації. Про це пише Interesting Engineering.

США випробували дрон Anduril: що про нього відомо

Нещодавно США також протестували важкий військово-транспортний вертоліт CH-47F Chinook (Чінук) без участі пілота. Під час останніх навчань бійці керували напівавтономним бойовим безпілотником з реактивним двигуном. Це стало ключовим кроком програми Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Випробування нового дрона відбулися на авіабазі Едвардс. Очолили операцію льотчики з Експериментального операційного підрозділу (EOU). Вони використали для цього БпЛА YFQ-44A компанії Anduril Industries.

Дрон Anduril пройшов повний цикл випробувань: запуск, набір висоти, розворот дрона між бойовими вильотами, заряджання, виконання завдань.

Для завантаження планів місії використовували потужний ноутбук. Система дозволяє давати завдання борту впродовж польоту та відстежувати всі показники після. Нова система усунула потребу у великій стаціонарній базовій інфраструктурі.

«За лаштунками немає оператора з важелем керування та дроселем, який би керував бортом», — повідомив старший віце-президент Anduril з інженерії з питань повітряного панування та ударів Джейсон Левін.

За програмою CCA Сполучені Штати також хочуть розробити дрони, які працюватимуть разом з винищувачами F-22 та F-35. ВПС США хочуть отримати щонайменше 1000 таких дронів.

Дрон Anduril: технічні характеристики

Екіпаж: 0 людей на борту;

довжина: 6,1 м;

розмах крил: 5,2 м;

максимальна злітна вага: 2268 кг;

силова установка: турбовентиляторний двигун Williams FJ44-4M, тяга 4000 фунтів сили (18 кН);

максимальна швидкість: 0,95 Маха;

стеля зльоту: 15 000 м;

ракети: 2× AIM-120 AMRAAM.

Що ще відомо про дрони Anduril

Дрон перебуває на стадії розробки і з відкритих джерел відомо, що їх є лише два. Випробування тривають з жовтня 2025 року. Anduril також має внутрішню назву «Fury». Цей безпілотник візуально схожий на винищувач.

Він має приблизно вдвічі менший розмір, ніж винищувач F-16.

