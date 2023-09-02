США у новому пакеті військової допомоги нададуть Україні снаряди зі збідненим ураном

Снаряди зі збідненим ураном можуть передати разом з танками Abrams.

Сполучені Штати вперше надішлють до України бронебійні боєприпаси зі збідненим ураном, йдеться в документі, з яким ознайомилися журналісти.

Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.

Снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який буде оприлюднено наступного тижня.

Боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які, за словами обізнаної особи, мають бути доставлені до України найближчими тижнями.

Один із чиновників сказав журналістам, що вартість майбутнього пакета допомоги буде від 240 до 375 мільйонів доларів залежно від того, що в нього включать.

За словами офіційних осіб, вартість і вміст пакета ще уточнюються.

Білий дім не відразу відповів на запит про коментар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українській розвідці анонсували нові високоточні удари по РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство оборони Сполучених Штатів замовило у компанії Raytheon ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM для українських військових.

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