США уклали контракт на $1,2 млрд з Raytheon на виробництво шести комплексів NASAMS для України

Всього США схвалили відправку в Україну восьми ЗРК NASAMS

Міністерство оборони США уклало контракт на суму $1,2 млрд з Raytheon Technologies на виробництво для України шести ЗРК NASAMS.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на власні джерела.

Джерело повідомляє, що офіційно про заключення відповідного контракту буде оголошено у вівторок, 6 грудня.

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Всього США схвалили відправку в Україну восьми комплексів NASAMS.

Перші дві партії систем протиповітряної оборони NASAMS були отримані Україною в листопаді.

Ці шість систем NASAMS є частиною п'ятого пакету — Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), про який було оголошено 24 серпня. Загальна вартість USAI становить $2,98 млрд, згідно з документом, з яким ознайомилося видання.

У контракт на виробництво шести нових батарей NASAMS входить навчання персоналу та матеріально-технічне обслуговування.

Нагадаємо, раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у НАТО тривають дискусії щодо можливого передавання Україні ЗРК Patriot.

Ми також інформували, що у Повітряних силах розповіли, до якої системи ППО Україна потребує боєприпасів.

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