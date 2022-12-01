США уклали контракт на $1,2 млрд з Raytheon на виробництво шести комплексів NASAMS для України

Всього США схвалили відправку в Україну восьми ЗРК NASAMS
Міністерство оборони США уклало контракт на суму $1,2 млрд з Raytheon Technologies на виробництво для України шести ЗРК NASAMS.
Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на власні джерела.
Джерело повідомляє, що офіційно про заключення відповідного контракту буде оголошено у вівторок, 6 грудня.
Всього США схвалили відправку в Україну восьми комплексів NASAMS.
Перші дві партії систем протиповітряної оборони NASAMS були отримані Україною в листопаді.
Ці шість систем NASAMS є частиною п'ятого пакету — Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), про який було оголошено 24 серпня. Загальна вартість USAI становить $2,98 млрд, згідно з документом, з яким ознайомилося видання.
У контракт на виробництво шести нових батарей NASAMS входить навчання персоналу та матеріально-технічне обслуговування.
Нагадаємо, раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у НАТО тривають дискусії щодо можливого передавання Україні ЗРК Patriot.
Ми також інформували, що у Повітряних силах розповіли, до якої системи ППО Україна потребує боєприпасів.
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