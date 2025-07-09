ЗРК Patriot

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Пентагон вчетверо збільшив загальний обсяг планованих закупівель ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot у новому фінансовому році, що стартує 1 жовтня. На ці потреби планують виділити 1,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, група високопоставлених військових чиновників, які відповідають за формування оборонних потреб, переглянула параметри закупівлі та затвердила підвищення планової кількості ракет-перехоплювачів з 3376 до 13 773 одиниць.

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Як зазначає Bloomberg, різке збільшення обсягів закупівлі відбувається на тлі прагнення США та їхніх союзників зміцнити системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Наприклад, Україна значною мірою спирається на батареї Patriot і ракети, що поставляються до них, для відбиття масованих російських атак на свої міста.

США надали Україні три батареї Patriot та невизначену кількість перехоплювачів з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Президент Дональд Трамп підтвердив , що він відправляє більше оборонної зброї до України, відкинувши попереднє рішення адміністрації про паузу в постачання, і розкритикував президента Росії Володимира Путіна за «вбивство занадто великої кількості людей».

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Нагадаємо, раніше видання The Guardian повідомило, що США мають лише близько 25% перехоплювачів Patriot, необхідних для виконання всіх військових планів Пентагону.