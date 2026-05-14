США вдвічі підняли ціну на "Patriot": яка країна буде змушена заплатити більше

Сполучені Штати Америки вдвічі підняли ціни на вже замовлені ЗРК «Patriot». Підняття цін відбудеться для Швейцарії. Країна замовила п’ять батарей «Patriot» ще у 2021 році і навіть встигла частково їх оплатити. Через підвищення ціни строки постачання перенесли на невизначений час.

Про це пише Defence Express.

Швейцарія готується до підвищення ціни на замовлені п’ять батарей «Patriot» у США. Зростання ціни відбулося більш ніж у два рази. Закріплені в договорі 2021 року 2,3 млрд швейцарських франків (2,5 млрд доларів) за п’ять років перетворилися на 4,6 млрд швейцарських франків (5,88 млрд доларів США). Саме таку суму очікують у швейцарському уряді.

Торік у Вашингтоні попередили, що не зможуть поставити Швейцарії «Patriot» у визначений термін з 2026 по 2028 рік. Тепер Швейцарія не знає, коли отримає зенітні ракетні комплекси, за які заплатила аванс 833 млн доларів.

На тлі останніх подій аванс Швейцарія попросила спрямувати на користь оплати замовлених п’ять років тому F-35.

У березні 2026 року швейцарський уряд заявив, що варто очікувати на зростання вартості цих комплексів на 50%.

Терміни виготовлення цього замовлення були на рівні 5 років. Однак вони минули, і наразі чіткої дати постачання немає. Швейцарія розраховувала на п’ять батарей «Patriot» на початку 2030-х років. Тепер терміни змістилися ще на роки.

Уряду Швейцарії доведеться обговорювати умови цього контракту і визначатися із тим, що робити далі. Можливий варіант — закупівля альтернативних ЗРК з протиракетними можливостями.

Міністерство оборони Швейцарії вже почало розглядати варіанти від п’яти потенційних учасників: Франції, Німеччини, Ізраїлю та Південної Кореї.

Швейцарія навряд чи зможе накласти штрафні санкції за невиконання умов контракту Сполученими Штатами. Так само під питанням залишається можливість легкого розриву цього контракту.

Випадок Швейцарії — показовий. Він демонструє, що у США вичерпалися запаси ракет до «Patriot», а також змінилися зовнішньополітичні пріоритети.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час нещодавніх зустрічей із європейськими лідерами та генсеком НАТО попередив про підготовку Росії до нового наступу влітку.

Київ очікує посилення тиску на фронті. Попри успішні українські атаки на об’єкти у російському тилу, головною загрозою залишається російський енергетичний терор. Путін робить ставку на виснаження запасів американських ракет-перехоплювачів через конфлікт на Близькому Сході.

Зеленський закликав партнерів терміново прискорити постачання систем ППО, зокрема Patriot, та самостійно фінансувати їх закупівлю. Затримки постачання ракет загрожують українській енергетиці. Основним пріоритетом залишається накопичення ракет для ППО.

