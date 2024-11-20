США виділили $275 мільйонів військової допомоги Україні: що увійшло до пакету

Це вже 70-й транш допомоги з серпня 2021 року.

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 275 мільйонів доларів. Це вже 70-й транш допомоги з серпня 2021 року.

Про це повідомили на сайті Пентагону.

До складу пакета входять:

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм і 81 мм;

безпілотні літальні апарати;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

стрілецька зброя та боєприпаси;

підривне обладнання та боєприпаси;

засоби захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Пентагон зазначив, що США продовжуватимуть співпрацю з партнерами по НАТО та через Контактну групу з оборони України для задоволення нагальних потреб України на полі бою та захисту від російської агресії.

Нагадаємо, що Німеччина також оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до пакета увійдуть гаубиці, бронемашини, сотні дронів та багато іншого.