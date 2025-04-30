США випробували нову гіперзвукову ракету Dark Eagle: може досягти будь-якої точки Землі за лічені хвилини

Пускова установка Dark Eagle / © Вікіпедія

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США провели секретне випробування нової гіперзвукової зброї далекого радіуса дії. Балістична ракета Dark Eagle летить зі швидкістю, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку, і може досягти будь-якої точки Землі за лічені хвилини.

Про це повідомляє онлайн-видання Interesting Engineering.

У повідомленні Пентагону йдеться про випробування, яке відбулося зі стартового майданчика на базі Космічних сил США на мисі Канаверал. Подробиць запуску не опубліковано. Водночас попередження Берегової служби вказувало на зону безпеки, що простягається в Атлантику, у південно-східному напрямку.

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Ракета Dark Eagle («Темний орел») була розроблена для досягнення швидкості приблизно 6000 км/год, або 5 Махів — у п’ять разів більше швидкості звуку. Дальність польоту оцінюється в 2775 км.

За даними американських військових, гіперзвукова зброя може вразити будь-яку точку світу протягом кількох хвилин.

«Ця наземна система, що запускається з вантажівок, озброєна гіперзвуковими ракетами, які можуть досягти верхнього шару земної атмосфери та залишатися поза зоною дії систем протиповітряної та протиракетної оборони, доки не будуть готові завдати удару, а потім реагувати буде вже надто пізно», — йдеться дописі армії США в соціальних мережах, в якому описується нова зброя.

Перший повноцінний блок Dark Eagle запрацює у 2025 фінансовому році, він складатиметься з чотирьох пускових установок з вісьмома ракетами.

ВМС США також прагнуть інтегрувати можливості гіперзвукової зброї на свої есмінці та підводні човни.

Нагадаємо, Росія створює потенційно загрозливий арсенал зброї, що здатен забезпечити перемогу у тотальній космічній війні проти Заходу.