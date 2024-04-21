США вже могли відправити військову допомогу Україні – екскомандувач Сухопутних військ Польщі

Нижня палата Конгресу США ухвалила проєкт закону, який передбачає понад $60 млрд на підтримку України.
Екскомандувач Сухопутних військ Польщі, колишній заступник міністра національної оборони країни та військовий експерт Вальдемар Скшипчак допускає, що військова допомога США, ймовірно, вже направляється до України після прийняття у Палаті представників рішення про виділення пакету допомоги.
Таку думку він висловив у коментарі "Укрінформу".
"Американці врешті зрозуміли, що треба допомогти Україні, і це є ключовою справою", - зазначив він.
Польський експерт вважає, що ця допомога, напевно, буде негайною.
"На мою думку, ця допомога вже йде. Ми деталей не знаємо, але, ймовірно, вона вже в дорозі. Незабаром Україна посилить свої можливості, Росія цього боїться",- зазначив Скшипчак.
Він уточнив, що в дорозі вже можуть бути, зокрема, боєприпаси, іншу частину озброєння українці отримають згодом.
На його думку, найважливішими в цьому пакеті для ЗСУ є артилерійські снаряди калібру 155-мм і ракети до комплексів HIMARS короткого і далекого радіусу дії. Крім того, необхідними для України є комплекси ППО і ракети до них, оскільки українська система протиповітряної допомоги повинна зберігати свою ефективність.
Скшипчак зауважив, що прийняття пакету допомоги докорінно змінює ситуацію – тепер усі зусилля США і Європи будуть спрямовані на допомогу Україні.
"Ця допомога є запізнілою. Але я вірю в українську армію, українських військових і моральний дух української армії. Попри відсутність допомоги, за ці пів року українці показали, що вони вміють воювати, є прекрасними солдатами, які можуть бити російську армію навіть в умовах відсутності допомоги", - резюмував екскомандувач Сухопутних військ Польщі.
Нагадаємо, Палата представників США після понад пів річного блокування військової та фінансової допомоги Україні нарешті схвалила законодавчий пакет на понад $60 мільярдів. ТСН.ua зібрав все, що відомо про голосування та реакцію світу.
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