Прапори України та США / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Бажання адміністрації Трампа передати Україні далекобійні ракети Tomahawk наразі викликає сумнів серед американських посадовців.

За даними Reuters, основна частина цих ракет вже призначена для потреб ВМС США та інших служб.

Представник адміністрації США, а також джерела, знайомі з процесом підготовки постачання, зазначили, що крилаті ракети дальністю 2 500 кілометрів навряд чи будуть доступні для передачі Києву.

«Дефіциту цієї базової зброї немає, — повідомив посадовець. — Tomahawk широко використовуються для ударів по наземних цілях. Проте для України ми розглядаємо інші варіанти з меншою дальністю», — додав він.

За його словами, США також можуть ініціювати, щоб європейські союзники закупили далекобійні системи й передали їх Україні, але саме Tomahawk серед них навряд чи будуть.

Якби ракети Tomahawk дійшли до України, вони значно розширили б можливості для ударів по глибоко розташованих об’єктах на території Росії — військових базах, логістичних центрах, аеродромах та командних пунктах, які наразі залишаються недосяжними.

За бюджетними документами Пентагону, ВМС США, основний користувач Tomahawk, закупили вже 8 959 ракет за середньою ціною 1,3 мільйона доларів за одиницю. Виробництво Tomahawk триває з середини 1980-х років, а в останні роки щорічно випускають від 55 до 90 ракет. У бюджеті на 2026 рік США планують придбати ще 57 одиниць.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін у своєму пропагандистському виступі перед росіянами запевнив, що протиповітряна оборона держави-агресорки справиться із американськими ракетами Tomahawk.

Ми раніше інформували, що Wall Street Journal повідомило про те, що США розглядають можливість передавання Україні ракет Tomahawk і Barracuda.